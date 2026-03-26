"¿Van y vuelven en auto a Buenos Aires?": Neme estalla por millonario gasto en bencina de parlamentarios

26 mar. 2026 - 14:10 hrs.

José Antonio Neme mostró su indignación y molestia frente al gasto en combustible de parlamentarios, luego de que una investigación revelara millonarios montos destinados a traslados.

El reportaje de Biobío expuso que los gastos en traslados de los senadores superaron los $1.000 millones anuales en 2025 y que, solo en combustible, el Estado habría desembolsado cerca de $366 millones.

Entre los mayores montos anuales en traslados aparecen Manuel José Ossandón, Paulina Vodanovic y Javier Macaya, rindiendo todos más de $44 millones el año pasado.

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Neme cuestiona gastos del Congreso

"Tuvimos que venir nosotros en este programa para enterarme que hay parlamentarios que gastan $40 millones al año en bencina", dijo el conductor de Mucho Gusto, ironizando que: "¿A dónde van? ¿A Tailandia?".

"Me gustaría saber en qué te puedes gastar $44 millones, $38 millones, $35 millones, ¿en qué te gastas $4 millones por mes? ¿Qué auto tienen? ¿Andan en un tanque?", agregó indignado.

Tras escuchar el argumento del alcalde de Huechuraba, Max Luksic, presente en el panel, José Antonio Neme le consultó: "¿Le calza que alguien gaste 40 millones de pesos al año en bencina? Es decir, 4 millones de pesos mensuales".

"Yo entiendo que el país es amplio, pero yo no sé si van en auto a Buenos Aires y vuelven. No entiendo", remató.

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