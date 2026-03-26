"¿Van y vuelven en auto a Buenos Aires?": Neme estalla por millonario gasto en bencina de parlamentarios
José Antonio Neme mostró su indignación y molestia frente al gasto en combustible de parlamentarios, luego de que una investigación revelara millonarios montos destinados a traslados.
El reportaje de Biobío expuso que los gastos en traslados de los senadores superaron los $1.000 millones anuales en 2025 y que, solo en combustible, el Estado habría desembolsado cerca de $366 millones.
Entre los mayores montos anuales en traslados aparecen Manuel José Ossandón, Paulina Vodanovic y Javier Macaya, rindiendo todos más de $44 millones el año pasado.
Neme cuestiona gastos del Congreso
"Tuvimos que venir nosotros en este programa para enterarme que hay parlamentarios que gastan $40 millones al año en bencina", dijo el conductor de Mucho Gusto, ironizando que: "¿A dónde van? ¿A Tailandia?".
"Me gustaría saber en qué te puedes gastar $44 millones, $38 millones, $35 millones, ¿en qué te gastas $4 millones por mes? ¿Qué auto tienen? ¿Andan en un tanque?", agregó indignado.Ir a la siguiente nota
Tras escuchar el argumento del alcalde de Huechuraba, Max Luksic, presente en el panel, José Antonio Neme le consultó: "¿Le calza que alguien gaste 40 millones de pesos al año en bencina? Es decir, 4 millones de pesos mensuales".
"Yo entiendo que el país es amplio, pero yo no sé si van en auto a Buenos Aires y vuelven. No entiendo", remató.
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