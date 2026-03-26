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Nicolás Zepeda es declarado culpable nuevamente y recibe cadena perpetua por crimen de Narumi Kurosaki

  • Por Sebastián Paillafil

Este jueves, el Tribunal de lo Criminal del Ródano de Lyon declaró culpable a Nicolás Zepeda por el crimen de su expareja japonesa Narumi Kurosaki en Francia, recibiendo cadena perpetua.

Luego de ocho días de juicio, donde se entregaron nuevos antecedentes, el jurado compuesto por 12 personas, tres de ellas magistrados profesionales y nueve jurados civiles, entregaron la sentencia a Zepeda.

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Ocho de los miembros votaron a favor para ser declarado culpable por asesinato con premeditacion.

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Así, los jueces establecieran la condena de cadena perpetua para el chileno.

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Es el tercer veredicto negativo que recibe Zepeda, puesto que en los dos juicios anteriores ya había sido condenado a 28 años de cárcel.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

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