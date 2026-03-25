Otra noche de viernes llena de risas: Querido actor es el nuevo invitado para Detrás del Muro

25 mar. 2026 - 13:30 hrs.

Este viernes 27 de marzo se estrena un nuevo capítulo de Detrás del Muro por las pantallas de Mega. El programa de humor se ha consolidado como lo más visto por las audiencias los viernes por la noche y, por lo mismo, las expectativas son más altas que nunca.

Y es que el programa cuenta cada viernes con un gran invitado, ya que en su debut fue Tonka Tomicic y en el siguiente capítulo José Antonio Neme, pero ¿quién será ahora?

¿Quién será el nuevo invitado de Detrás del Muro?

Precisamente, en un nuevo adelanto de lo que se nos viene este viernes, Detrás del Muro reveló quién será su nuevo invitado este viernes 27 de marzo.

En concreto, se trata del actor del Área Dramática de Mega, Francisco Melo, cuyo sentido del humor ya es conocido, el que se complementará muy bien con la comedia del programa.