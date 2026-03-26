Protestas a favor y en contra marcan nueva audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York

26 mar. 2026 - 13:20 hrs.

El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan este jueves una nueva audiencia judicial en Nueva York, luego de su captura el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas.

Recordemos que contra el exjefe de Estado pesan cargos de tráfico de cocaína, posesión de armas y conspiración para importar drogas a Estados Unidos, delitos que podrían derivar en altas penas de prisión.

Nueva audiencia contra Maduro en medio de protestas

Fuera del tribunal en el que se desarrolla la audiencia, se acercó un grupo importante de personas para manifestarse a favor y en contra del proceso judicial.

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Por un lado, se encontraban ciudadanos venezolanos que calificaron como una "manifestación inaceptable" a sus contrincantes. De hecho, acusaron que son financiados por el gobierno venezolano y socialistas radicales, "que usan el dolor de mi pueblo venezolano para atacar a Donald Trump".

Y es que quienes se mostraban contrarios a la detención de Nicolás Maduro son en su mayoría ciudadanos estadounidenses críticos de la administración de Trump en su país.

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