El frío no se va: Jaime Leyton anuncia mañanas heladas en el pronóstico del tiempo de esta semana en Santiago

25 may. 2026 - 09:49 hrs.

El pasado sábado y domingo se vivieron jornadas de bajas temperaturas y la tónica continuará durante esta semana en la Región Metropolitana, ya que este lunes tuvo la mañana más fría en lo que va del año.

El meteorólogo Jaime Leyton señaló que, si bien las primeras horas del día tuvieron una mínima de 0,4 °C, al menos habrá una mayor amplitud térmica a lo largo del día, con una máxima de 22 °C.

El pronóstico del tiempo para esta semana en la capital

Lunes 25: 0 °C / 22 °C

0 °C / 22 °C Martes 26: 2 °C / 25 °C

2 °C / 25 °C Miércoles 27: 6 °C / 20 °C

6 °C / 20 °C Jueves 28: 8 °C / 18 °C

8 °C / 18 °C Viernes 29: 6 °C / 24 °C

Y atención, ya que las condiciones del tiempo acrecientan los índices de polución. "Continuamos con este ambiente estable que no permite la dispersión de los contaminantes y nos deja con esta mala calidad del aire. Hay un frente que está costa afuera y eso mantiene delante de ese frente las altas presiones", señaló Leyton en el matinal.

Mucho Gusto / Mega

Se acerca la temporada de lluvias

Con el anuncio del fenómeno de 'El Niño' para este invierno, quedó la sensación de que habría mucha más lluvia a estas alturas del año. En este sentido, el meteorólogo indicó que "el mes de mayo podría pasar con ninguna precipitación de la zona central o muy poquita en la del Maule".

No obstante, "desde junio en adelante, recién se comienza a instalar 'El Niño'", llegando a un peak de precipitaciones en agosto.

Esto se extenderá más allá del invierno mismo con "una primavera lluviosa. Eso es lo complejo, porque tentmos una cordillera de mucha altura, en donde pueden haber precipitaciones cálidas —que con certeza las va a haber— y eso genera una probabilidad mayor de actividad aluvial".

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