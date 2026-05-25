Tenía antecedentes psiquiátricos: ¿Quién era el hombre que disparó contra la Casa Blanca este fin de semana?

25 may. 2026 - 10:55 hrs.

Un hombre de 21 años fue abatido en las afueras de la Casa Blanca, luego de intercambiar disparos con agentes del Servicio Secreto este sábado. Este incidente se registra a un mes desde que otro sujeto abriera fuego en la cena de corresponsales organizada en un hotel en Washington.

Desde Estados Unidos, el corresponsal Edinson Oportus señaló en Mucho Gusto que el tirador, identificado como Nasire Best, "ya había hecho otro tipo de atentado anteriormente. En junio del año pasado lo habían detenido por detener el tráfico, por creerse y decir en sus redes que él era Jesucristo e inclusive que él se creía Osama Bin Laden".

Los detalles del tiroteo en la Casa Blanca

Precisamente por bloquear uno de los accesos vehiculares a la Casa Blanca en 2025 es que fue derivado al Psychiatric Institute de Washington, lo que se suma a los comentarios delirantes en sus perfiles.

Mucho Gusto / Mega

El periodista hizo énfasis en este punto; "¿Cómo una persona con estas capacidades mentales puede acceder a un arma? ¿De dónde él saca esta arma? Porque sabemos que él durante el día sábado estuvo dando varias vueltas alrededor de la Casa Blanca".

Precisamente por este comportamiento es que llamó la atención de las fuerzas de seguridad. Apenas sacó un arma de su bolso y percutó disparos en la intersección de la calle 17 y la avenida Pennsylvania, fue confrontado por los agentes.

El fuego cruzado fue captado en vivo por algunos periodistas que realizaban despachos desde los jardines del recinto, quienes se agacharon de forma instintiva durante la transmisión y fueron resguardados durante media hora en la sala de prensa de la sede del gobierno estadounidense.

Oportus indicó que "todos esos disparos que se escuchan, que son entre 15 y 30 aproximadamente, donde ustedes ven a esos periodistas agachándose, escondiéndose, no son propinados por él; son propinados por los agentes federales para abatirlo".

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