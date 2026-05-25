Vecinos de Peñalolén se organizan para enfrentar ola de robos: Han detectado 34 delitos desde abril

25 may. 2026 - 11:15 hrs.

El teléfono de denuncias de Mucho Gusto se llenó de registros de vecinos afectados por robos a sus viviendas que tenían un punto común: pertenecían a la comuna de Peñalolén.

Antonio Vásquez, coordinador del movimiento "No más delincuencia Peñalolén", señaló al matinal que "últimamente está de moda el tour delictual acá. Ellos manejan un listado de posibles robos en cada condominio y barrio".

La organización de los vecinos contra la delincuencia

Precisamente por esta triste constatación es que las propias comunidades se han organizado para poner un freno a la delincuencia. "Lo que nos mueve, principalmente, es que todos tenemos familia. Sabemos que el Estado llega tarde y queremos que nuestra comuna sea un lugar más seguro porque no te puedes encerrar, no puedes vivir con miedo".

Mucho Gusto / Mega

El primer paso fue indexar cada uno de los robos denunciados desde abril a la fecha, contabilizando 34 incidentes. El listado permitió identificar a las bandas involucradas, sus rutas y modus operandi, así como planificar un plan de acción que ya ha tenido éxito al contribuir en la detención de un delincuente de 17 años.

Una vez se detecta un robo, los administradores del movimiento realizan la alerta y se comunican con efectivos de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Un llamado de la municipalidad

El municipio de Peñalolén, a través del director de Seguridad Municipal, Carlos Aguirre, indicó que "hemos reforzado el trabajo de seguridad en nuestra comuna, aumentando los patrullajes en distintos puntos, incorporando nuevas tecnologías como cámaras corporales y la placa patente, así como mantener el trabajo con la 43° comisaría y el cuartel de la PDI de Peñalolén".

Sin embargo, se insistió en que esto sigue siendo insuficiente. "El alcalde Miguel Concha ha pedido mayor apoyo del Gobierno y ya estamos esperando esa respuesta".

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