Vecino fue asaltado, estuvo 10 días en coma y ahora denuncia inacción de autoridades: "Me quedo con el temor"

25 may. 2026 - 12:10 hrs.

En el contexto de una creciente ola de robos que afecta a la comuna de Peñalolén, un vecino denuncia que, tras sobrevivir a un disparo durante un asalto en su propio hogar, no ha recibido respuesta de las autoridades pese a las pruebas que él mismo aportó.

Se trata de José Palomo, residente del condominio Altos del Parque, quien el pasado 6 de enero fue víctima de un grupo de delincuentes.

"Entraron unas cinco personas a mi casa, me amenazaron, yo me resistí al asalto y me pegaron un balazo en el pecho. Estuve 10 días en coma en la Clínica Alemana", declaró durante un despacho con Mucho Gusto.

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Vecino de Peñalolén: "Mi caso probablemente será archivado"

"Lo que me llama mucho la atención a mí, y esto es una crítica muy fuerte, es que nosotros el mismo día (...) sabíamos perfectamente dónde estaba uno de los celulares robados; estaba en Antupirén, en la altura del 8200. Se le avisó a Carabineros, pero dijeron que no podían hacer nada", agregó el afectado.

A esta inacción inicial se suma un segundo hecho relacionado con su causa en el Ministerio Público, ya que pese a contar con los exámenes del Instituto Médico Legal e incluso aportar imágenes del casquillo de la bala con la que fue herido, "hasta el día de hoy —25 de mayo— no he tenido ni una comunicación con la Fiscalía".

"Yo no sé exactamente qué pasó con mi caso, probablemente será archivado", declaró el vecino con resignación.



"Me quedo con una deuda (económica) gigantesca, con el temor que puede pasar cualquier cosa en mi casa, con el temor de mis hijos y la inseguridad, porque nosotros estamos expuestos", cerró.

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