$54 millones en duda: Vecinos de condominio en Cerro Navia "en guerra" contra cuestionada administración

25 may. 2026 - 13:00 hrs.

Vecinos del condominio Eluney de Cerro Navia denuncian a la administración del complejo habitacional por falta de transparencia sobre el dinero que han entregado para el pago de servicios y que, al día de hoy, los tiene con un posible corte del suministro eléctrico.

Se trata de 130 familias que postularon a un subsidio y vieron con alegría cómo se concretaba el sueño de la casa propia en diciembre de 2025. Sin embargo, a las pocas semanas, comenzaron los problemas.

Las acusaciones apuntan a que nunca se explicó qué hizo la administración con los recursos entregados durante 11 meses por concepto de arreglos ($37 millones), así como los $150.000 que cada familia aportó para el pago de las escrituras ($17 millones), totalizando así $54 millones.

Mucho Gusto / Mega

Loreto, una de las vecinas afectadas, señaló a Mucho Gusto que "nos enteramos en la revisión de cuentas que no hay plata en el condominio, que tenemos una deuda de luz de casi $600.000 que se vence ahora a fin de mes y nos van a cortar la luz".

Denuncia de amenazas y la respuesta de la administración

Se demoraron meses en obtener una rendición de cuentas porque, según relatan los afectados, recibían amenazas cada vez que solicitaban transparentar la situación financiera del condominio.

"Se ofuscaban. (...) 'Que acá nos están tratando como de ladrones'; nadie los ha tratado de ladrones, jamás", indicó Tomás, otro residente que apuntó a llamadas de la administración para amedrentar mientras todavía no se hacía entrega de las viviendas: "Lamentablemente los vecinos, por eso, por su departamento, por preservar todo, no querían hablar nada".

Tamara Díaz fue la primera en darse cuenta de las anomalías en 2023, pero nadie se sumó a su acusación. Es más, fue expulsada del comité de vivienda por los propios socios tras ser calificada de "conflictiva". "Éramos muy buenos amigos (con la adminsitración), pero en el pasar del tiempo hubo cosas que a mí no me gustaron y yo a ella se lo hice saber, que era un tema de dinero, un tema de cobro excesivo, platas que no tenían que estar cobrando y lo hacían igual", explicó.

En su defensa, la administración, que no quiso hablar frente a las cámaras, indicó que el dinero se gastó en rejas, una garita de seguridad y una fiesta de bienvenida. No obstante lo anterior, afirmaron que están siendo asistidos por una contadora para calcular los gastos.

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