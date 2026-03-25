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Tito le ofrecerá un préstamo a Jaime en el capítulo 99 de Reunión de Superados

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 99 de Reunión de SuperadosMatilde (Ignacia Baeza) recibirá una nueva invitación de Juan de Dios (Jorge Arecheta) que la dejará muy emocionada.

Por otro lado, Domingo (Beltrán Izquierdo) le preguntará a Coke (Diego Muñoz) si está saliendo con Josefa (Luz Valdivieso).

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Cansado de las mentiras, el corredor de propiedades le contará toda la verdad a su hijo, recibiendo a cambio una incómoda pregunta.

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Tito le ofrecerá un préstamo a Jaime

Además, Tito (Claudio Castellón) le ofrecerá ayuda económica a Jaime (Francisco Reyes) para que pueda enfrentar su crisis financiera.

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El empresario agradecerá el gesto y le pedirá al exfutbolista que mantenga en secreto este acuerdo.

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