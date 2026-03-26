Festival de Viña confirma a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda como los animadores de sus próximas ediciones

26 mar. 2026 - 12:54 hrs.

La Comisión Organizadora del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar —integrada por Megamedia, Bizarro Live Entertainment y la Municipalidad de Viña del Mar— informa que los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler han sido confirmados para conducir las ediciones 2027 y 2028 del certamen.

La decisión responde al destacado desempeño que ambos han demostrado durante las últimas dos versiones del Festival, donde su trabajo ha sido ampliamente valorado tanto por la crítica especializada como por el público. Su profesionalismo y capacidad para liderar uno de los escenarios más importantes de la música latina han contribuido de manera significativa al éxito del evento.

La Comisión Organizadora destaca especialmente la sólida conexión que la dupla ha logrado con la Quinta Vergara y con los millones de espectadores que siguen el Festival en Chile y el extranjero, consolidándose como una conducción dinámica y representativa del espíritu del certamen.

Con esta confirmación, el Festival Internacional de Viña del Mar proyecta continuidad y estabilidad en la conducción del evento, fortaleciendo el trabajo realizado en conjunto durante los últimos años y reafirmando el compromiso de ofrecer un espectáculo de primer nivel para el público.

La organización continuará informando oportunamente sobre los avances y novedades de su edición 2027.

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