Las razones de tribunal francés para condenar a cadena perpetua a Nicolás Zepeda

26 mar. 2026 - 11:10 hrs.

Nicolás Zepeda fue declarado culpable por el crimen de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki por el Tribunal de lo Criminal del Ródano de Lyon en Francia.

Los miembros del jurado establecieron cadena perpetua para el chileno, superior a la pena de los dos juicios anteriores, donde recibió una sentencia de 28 años.

Lo que decretó la corte en contra de Zepeda

En su veredicto, el tribunal expuso que Zepeda viajó a Francia para ver a su expareja y no por motivos estudiantiles, como señaló en reiteradas ocasiones.

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Concluyeron que la joven no presentaba indicios de suicidio y que fue el chileno quien le dio muerte a través de asfixia.

Lo anterior, habría ocurrido al interior de la habitación de Narumi en la residencia estudiantil de Besanzón.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

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