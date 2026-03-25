"No está comprobado": Roberto Saa y diputado Karlezi protagonizan cruce por rebaja a impuestos corporativos

25 mar. 2026 - 11:30 hrs.

El editor de economía de Meganoticias, Roberto Saa, tuvo un áspero diálogo con el diputado Pier Karlezi en Mucho Gusto, a raíz de las medidas económicas del Gobierno que contemplan el alza al combustible y también la rebaja al impuesto corporativo.

Todo ocurrió en el matinal, cuando el parlamentario defendió las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), junto con afirmar que no solo está de acuerdo con la reducción del impuesto corporativo al 23% como propone el Ejecutivo, sino que espera que sea del 15%.

El áspero diálogo por rebaja de impuestos corporativos

Según argumentó el parlamentario del Partido Nacional Libertario, "cuando uno baja los impuestos corporativos, lo que hace es dinamizar la economía y cuando uno lo hace, se incurre en ciertos sacrificios de manera impositiva para aumentar la recaudación".

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La respuesta del periodista económico vino de inmediato: "Pero eso no está comprobado, lo dijo Ignacio Briones, ministro de Hacienda de derecha, lo dijo la Comisión Marfán, no le resultó a Reagan, ni a Margaret Tacher"

"No está comprobado, no es así. Diputado, no es así", remarcó Roberto ante la insistencia del diputado.

Ante eso, Karlezi quiso refutar al periodista: "Podemos tener diferencias. Yo creo que resulta, lo que no resulta es subir los impuestos corporativos que ha chantado la recaudación los últimos 20 años".

Nuevamente argumentó Roberto Saa, señalando estar de acuerdo en ese punto con el diputado, pero que “en lo que no estoy de acuerdo es decir que yo puedo bajar los impuestos a las empresas, reactivar la economía y que esa reactivación compense esa rebaja".

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