"Administrar un país no es como un supermercado": Neme cuestiona alza de bencinas y lanza crítica al Gobierno

25 mar. 2026 - 10:05 hrs.

Desde el lunes en la noche, se registran largas filas y aglomeraciones en bencineras de todo Chile ante el anuncio del alza histórica en el precio de los combustibles.

Durante la mañana de este miércoles, la escena se volvió a repetir en muchas estaciones de servicios del país, lo que el conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, calificó como que se esperara la llegada del Armagedón, o que "llegue el huracán grado 6, en la escala Saffir-Simpson".

Neme explota por decisión de subir precios de combustibles

El comunicador dijo estar "muy frustrado, porque me parece que es un escenario de una imprudencia social. Filas para cargar combustible como que viene un meteorito y va a caer en cualquier momento, o sea, una cosa pero absurda, es innecesario todo esto".

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Neme indicó que hay varios elementos que le causan extrañeza en la decisión del Gobierno de haber posibilitado esta histórica alza de los combustibles. Entre ellas destacó el precio del barril de petróleo a nivel internacional, puesto que en sus 10 años de experiencia como periodista internacional, “he visto escaladas en Medio Oriente como esta y más graves que, entonces, no me lo explico de verdad”.

"Lo segundo, el déficit fiscal. Sí, es importante que se aclare y que el gobierno anterior, si tiene cierta decencia, salga a explicar una y otra vez en qué estado entregó la caja fiscal", añadió.

José Antonio afirmó que su molestia es como ciudadano, ya que "administrar un país no es administrar un supermercado. Déjenme decirle que hay otras variables que no es solamente la económica y yo me imagino que quienes están hoy día en el gobierno manejan también esa ecuación".

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