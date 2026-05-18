Casco histórico de Iquique en crisis: Preocupación por "zonas rojas" en barrios colombianos y bolivianos

18 may. 2026 - 13:25 hrs.

Iquique es generalmente considerado como uno de los destinos favoritos de los chilenos para disfrutar de sus playas. Sin embargo, durante los últimos años su casco histórico se ha visto afectado por la delincuencia y comercio ambulante, convirtiéndo así algunos de sus sectores en "zonas rojas".

Y es que los denominados barrios colombianos y bolivianos han llenado el casco histórico de Iquique con delincuencia, robos y comercio ilegal, lo que causa desesperación y temor entre los vecinos.

Las "zonas rojas" del casco histórico de Iquique

Precisamente, un equipo de Mucho Gusto se infiltró en estas "zonas rojas" de la ciudad puerto, donde a plena luz del día se observa venta de comida ilegal, así como de tráfico de drogas y hasta homicidios.

Mucho Gusto / MEGA

Una vecina del sector declaró que cada día es de intranquilidad y, al ser una persona mayor, no sale mucho, pero se da cuenta de todo lo que ocurre en las cercanías de su hogar, ya que todo está demasiado peligroso.

Sin embargo, al caer la noche, todo se vuelve aún peor: golpes a puños y pies entre distintas bandas, así como constantes peleas entre colombianos y bolivianos en la intersección de la calle Tarapacá, donde se pelean los territorios.

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