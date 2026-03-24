Tras alza histórica: Revisa los descuentos en bencinas de hasta $300 durante marzo

24 mar. 2026 - 16:30 hrs.

El alza histórica de los combustibles confirmada por el Gobierno impactará directamente al bolsillo de millones de personas en Chile.

Desde ahora ajustar el presupuesto será un total desafío, ya que los $580 en que se elevará el diésel y los al menos $370 que subirán las gasolinas, harán que la situación financiera se vuelva aún más complicada para muchos.

En este contexto, encontrar maneras de ahorrar en bencina, representa una ayuda caída prácticamente del cielo. Por lo mismo, aquí te traemos los descuentos disponibles para este mes de marzo en las distintas bencineras del país.

ATON

Descuentos en bencina de Copec en marzo

App Copec : Los nuevos usuarios obtendrán $50 de rebaja por cada litro de combustible en la primera carga.

: Los nuevos usuarios obtendrán $50 de rebaja por cada litro de combustible en la primera carga. Tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard : $100 de rebaja por litro de combustible todos los lunes al pagar con la tarjeta Cencosud Scotiabank Black. Con tarjetas Clásica y Platinum el beneficio es de $50. La promoción tiene una rebaja máxima de $10.000 por carga, una vez al mes.

: $100 de rebaja por litro de combustible todos los lunes al pagar con la tarjeta Cencosud Scotiabank Black. Con tarjetas Clásica y Platinum el beneficio es de $50. La promoción tiene una rebaja máxima de $10.000 por carga, una vez al mes. Jumbo Prime : $100 de descuento por litro a quienes pertenezcan a Jumbo Prime, a través de códigos enviados a la app de Jumbo.

: $100 de descuento por litro a quienes pertenezcan a Jumbo Prime, a través de códigos enviados a la app de Jumbo. Banco Internacional : $100 de rebaja por litro todos los martes pagando con tarjetas de crédito Mastercard Clásica, Gold y Black del Banco Internacional asociada en la app Copec. Tope máximo de $10.000 por carga, una vez al mes.

: $100 de rebaja por litro todos los martes pagando con tarjetas de crédito Mastercard Clásica, Gold y Black del Banco Internacional asociada en la app Copec. Tope máximo de $10.000 por carga, una vez al mes. Tarjetas de crédito Visa de Scotiabank : Hasta $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank, a través de la app Copec. Tope de $10.000.

: Hasta $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank, a través de la app Copec. Tope de $10.000. Tarjeta de Crédito Itaú Legend : $100 de descuento por litro de combustible los martes al pagar con la tarjeta Itaú Legend asociada en la app Copec.

: $100 de descuento por litro de combustible los martes al pagar con la tarjeta Itaú Legend asociada en la app Copec. Automóvil Club : $50 por litro de descuento para los nuevos socios los días miércoles, en las estaciones adheridas, pagando con tarjetas asociadas en la app Copec. El monto máximo de descuento por mes es de $10.000.

: $50 por litro de descuento para los nuevos socios los días miércoles, en las estaciones adheridas, pagando con tarjetas asociadas en la app Copec. El monto máximo de descuento por mes es de $10.000. Tarjeta de crédito de Coopeuch : Todos los días jueves los clientes de Coopeuch podrán acceder a $100 de descuento por litro pagando con sus tarjetas de crédito, a través de la app Copec. Modalidad cashback.

: Todos los días jueves los clientes de Coopeuch podrán acceder a $100 de descuento por litro pagando con sus tarjetas de crédito, a través de la app Copec. Modalidad cashback. Tarjetas de crédito BCI : Al pagar con las tarjetas de crédito BCI los clientes podrán obtener $100 de descuento por litro de combustible (equivale a 7% de cashback). Oferta válida los jueves.

: Al pagar con las tarjetas de crédito BCI los clientes podrán obtener $100 de descuento por litro de combustible (equivale a 7% de cashback). Oferta válida los jueves. Tenpo : Desde $50 hasta $300 por litro todos los viernes pagando con tarjeta de prepago o de crédito Tenpo, usando la app Copec. Tope de $4.000 por carga, con máximos dos veces por mes.

: Desde $50 hasta $300 por litro todos los viernes pagando con tarjeta de prepago o de crédito Tenpo, usando la app Copec. Tope de $4.000 por carga, con máximos dos veces por mes. Tarjeta de crédito MACHBANK : $100 de descuento el día sábado pagando con tarjetas asociadas en la app Copec

: $100 de descuento el día sábado pagando con tarjetas asociadas en la app Copec Banco Bice: $100 de rebaja por litro de combustible los días sábado al pagar en la app Copec con la tarjeta de crédito Limitless del Banco BICE.

Para conocer más detalles de cada una de las promociones, puedes ingresar al sitio web de Copec en el siguiente enlace.

Descuentos en bencina de Shell durante marzo

Micopiloto: Durante todo marzo ofrece un descuento de $50 por litro de combustible en la primera compra a través de la App Micopiloto. Mientras que los miércoles, hay un $15 de descuento ingresando el código MIDCTO en la app.

Durante todo marzo ofrece un descuento de $50 por litro de combustible en la primera compra a través de la App Micopiloto. Mientras que los miércoles, hay un $15 de descuento ingresando el código MIDCTO en la app. Cumpleaños: Todos los usuarios de la app Micopiloto recibirán un descuento de $50 por litro el día de su cumpleaños, y es válido hasta seis días después de la fecha.

Todos los usuarios de la app Micopiloto recibirán un descuento de $50 por litro el día de su cumpleaños, y es válido hasta seis días después de la fecha. Tarjeta Líder BCI: $100 de descuento por litro todos los martes pagando con la App Micopiloto. La promoción permite una transacción al día y dos al mes. Tope máximo de $5.000 de rebaja.

$100 de descuento por litro todos los martes pagando con la App Micopiloto. La promoción permite una transacción al día y dos al mes. Tope máximo de $5.000 de rebaja. Tenpo: Desde $50 hasta $300 por litro todos los viernes pagando con tarjeta de prepago o de crédito Tenpo, usando la app Micopiloto. Tope de $4.000 por carga, con máximo dos veces por mes.

Desde $50 hasta $300 por litro todos los viernes pagando con tarjeta de prepago o de crédito Tenpo, usando la app Micopiloto. Tope de $4.000 por carga, con máximo dos veces por mes. Tarjeta de crédito del Banco BICE: Todos los domingos descuento de $100 por litro de combustible utilizando la tarjeta de crédito Banco BICE, a través de la app Micopiloto. Máximo dos cargas mensuales con un tope de $5.000 de rebaja al mes.

Todos los domingos descuento de $100 por litro de combustible utilizando la tarjeta de crédito Banco BICE, a través de la app Micopiloto. Máximo dos cargas mensuales con un tope de $5.000 de rebaja al mes. Falabella: Se acumula hasta el triple de CMR Puntos pagando a través de la app Micopiloto.

Para conocer más detalles de cada una de las promociones, puedes ingresar al sitio web de Shell en el siguiente enlace.

Descuentos en bencina de Aramco durante marzo

Tarjeta de crédito Banco Consorcio : pagando con tarjeta de crédito Banco Consorcio tienes un descuento de $150 por litro de bencina en estaciones adheridas durante los lunes. Tope máximo de $10.000. La devolución será abonada en el siguiente o subsiguiente estado de cuenta.

: pagando con tarjeta de crédito Banco Consorcio tienes un descuento de $150 por litro de bencina en estaciones adheridas durante los lunes. Tope máximo de $10.000. La devolución será abonada en el siguiente o subsiguiente estado de cuenta. Mercado Pago : $25 de descuento por litro en combustible los martes con la tarjeta prepago físico o usando QR de Mercado Pago en las estaciones adheridas a la promoción. Tope de $5 mil.

: $25 de descuento por litro en combustible los martes con la tarjeta prepago físico o usando QR de Mercado Pago en las estaciones adheridas a la promoción. Tope de $5 mil. Tarjeta de crédito Banco Ripley : Hasta $150 de descuento por litro de combustible pagando todos los miércoles con la tarjeta de crédito Banco Ripley. La promoción tiene un tope máximo de $8.000.

: Hasta $150 de descuento por litro de combustible pagando todos los miércoles con la tarjeta de crédito Banco Ripley. La promoción tiene un tope máximo de $8.000. Tarjeta de crédito ABC Visa : descuento de $150 por litro todos los jueves al pagar con la tarjeta de crédito ABC Visa en las estaciones adheridas. Tope máximo de $10.000, el que se ve reflejado como abono al estado de cuenta.

: descuento de $150 por litro todos los jueves al pagar con la tarjeta de crédito ABC Visa en las estaciones adheridas. Tope máximo de $10.000, el que se ve reflejado como abono al estado de cuenta. Tenpo : Desde $50 hasta $300 por litro todos los viernes pagando con tarjeta de prepago o de crédito Tenpo, usando la app Micopiloto. Tope de $4.000 por carga, con máximo dos veces por mes.

: Desde $50 hasta $300 por litro todos los viernes pagando con tarjeta de prepago o de crédito Tenpo, usando la app Micopiloto. Tope de $4.000 por carga, con máximo dos veces por mes. Tarjeta de crédito Sbpay : $150 por litro de descuento todos los sábados pagando con la tarjeta de crédito Sbpay. Tope de rebaja de $15.000.

: $150 por litro de descuento todos los sábados pagando con la tarjeta de crédito Sbpay. Tope de rebaja de $15.000. Tarjeta de crédito SPIN Visa (Cruz Verde): $150 de descuento por litro de combustible los domingos pagando con tarjeta de crédito SPIN Visa en estaciones adheridas. Tope máximo de $10.000.

Para conocer más detalles de cada una de las promociones, puedes ingresar al sitio web de Aramco en el siguiente enlace.

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