"Habrá un shock inflacionario": Roberto Saa explica cómo impactará el alza histórica de los combustibles

24 mar. 2026 - 10:07 hrs.

El periodista Roberto Saa, editor de del área de economía de Meganoticias, explicó esta mañana los alcances de la histórica alza en el precio de los combustibles.

En su exposición en Mucho Gusto, el comunicador señaló que este aumento en el valor de la bencina y del petróleo corresponde a una decisión por parte del Gobierno, más allá del golpe inflacionario proveniente por la guerra en el Medio Oriente.

Y es que esta alza histórica responde más bien a la modificación al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que amortiguaba en el mercado local el precio de los barriles a nivel internacional.

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Así impactará el alza de los combustibles

Al realizar ajustes al mecanismo, que estabiliza el combustible con la rebaja o subida del impuesto específico, provocará que la gasolina de 93 octanos aumente cerca de $370 pesos por litro, mientras que el diésel ascienda entre $570 y $580 pesos por litro, desde este jueves 26 de marzo.

Saa afirmó que este incremento no solo impacta directamente a los automovilistas, sino también al resto de la cadena. Por ejemplo, los alimentos, "porque muchos se transportan en camiones que usan el petróleo diésel".

"Por lo tanto, va a haber un shock inflacionario, en marzo, abril, mayo, y vamos a ver quizás otros meses más. ¿Cómo se esparce esta alza? Los buses interurbanos, la micro que te llevan los niños al colegio. Todas esas variables, sin duda, van a estar sujetas al alza", reiteró.

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