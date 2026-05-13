Presidente de club deportivo de Olmué acusa que Javier Olivares insultó y golpeó a mujer: "Hueo... córrete"

13 may. 2026 - 10:50 hrs.

El diputado del Partido de la Gente (PDG) Javier Olivares está involucrado en una polémica, luego de haber sido golpeado por unos hombres durante una fiesta nocturna.

La madrugada del domingo recién pasado, el parlamentario participó en una pelea mientras asistía a la celebración del aniversario del Club Deportivo Montevideo, en la comuna de Olmué.

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De inmediato, Olivares acusó que los golpes fueron a mansalva y sin previa provocación. Sin embargo, en un comunicado del equipo deportivo se afirmó que el diputado inició la pelea y lanzó varios insultos.

Habla presidente del Club Deportivo Montevideo

Claudio Gutiérrez, presidente del Club Deportivo Montevideo, declaró que la versión de Olivares está faltando a la verdad y está tratando de limpiar su imagen.

"Ese día él llegó pasado de las 12 de la noche, entró, llegó con cámaras, eran tres personas las que llegaron", partió diciendo, y agregó que no estaba invitado a la celebración y pasó al interior sin pagar la entrada, por lo que se la tuvieron que cobrar.

Es así como Olivares fue a la pista de baile y "se puso a bailar con la asistente que andaba y en eso pasó a llevar a la señora que estaba bailando al lado de él; algo le dijo a la señora, a lo cual el marido de la señora reaccionó y le pegó un combo".

"Algo de 'hueo... córrete para allá', algo así le dijo, por eso el marido reaccionó", aseveró el presidente del club.

"La señora toma a su marido, lo saca del local y él (Olivares) sale detrás de él con un asistente. Él no se quedó con el combo, salió hacia afuera, empezaron a pegarle afuera (al esposo de la mujer), a la señora le pegaron combos en la espalda, y ahí se da cuenta el hermano (del hombre) que estaba adentro, sale, y afuera le estaba pegando el asistente y el diputado, lo estaban pateando en el suelo", comentó el presidente, y añadió que no podía asegurar que Olivares estaba ebrio, pero sí que estaba muy acelerado.

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Dicho esto, aseguró que la persona que agredió al diputado es jugador del club y había recibido un galardón durante la celebración. "Él (Olivares) habla de que son delincuentes, sí, yo lo acepto eso. Él pagó una condena de 15 años, él ahora tiene niños chicos, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que marginar a una persona que cumplió su condena hace 15 años?", expresó.

Asimismo, recalcó que no hubo consignas políticas en contra del diputado Olivares, tal como él mismo afirmó. "Yo soy de Renovación Nacional y en el club no se habla de política, tengo que ser claro (...) Nada, ninguna cosa, somos un club deportivo, ¿cómo vamos a hablar de política?", puntualizó.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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