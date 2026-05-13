¿No más lluvias en mayo? La principal causa de la falta de precipitaciones en Santiago y zona central en otoño

13 may. 2026 - 09:00 hrs.

Estamos en otoño y las temperaturas en Santiago lo están dejando saber en estos últimos días de mayo. Sin embargo, no hay un rastro de la lluvia en la región Metropolitana.

Por lo mismo, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, explicó lo que está ocurriendo con las precipitaciones en la capital, y es que el viernes hay una leve probabilidad de lluvia, pero no en el centro de la ciudad y sus alrededores como tal.

Ante esto, Sepúlveda comentó que las jornadas frías de esta semana se deben a que no hay lluvias, lo que aprovecha la nubosidad de la vaguada costera para hacer lo que quiere.

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¿No habrá más lluvias durante mayo?

Precisamente, Sepúlveda comentó que esta probabilidad de lluvia del viernes en la noche y sábado en la madrugada es para "cordillera de Maule, O'Higgins, Metropolitana, Valparaíso y potencialmente en la tarde-noche precordillera, pero por ahora no en la ciudad de Santiago, pero arriba, bien arribita, pueden caer algunas gotitas en la cota mil, pero no da para ponerlo en la gráfica".

A raíz de esto y de las pocas precipitaciones en Santiago, Alejandro afirmó que "viene el fin de semana largo, entre comillas largo, porque 21 de mayo es jueves y no hay nada; fíjate que hasta el 23 de mayo, nada de lluvia".

Y es que esto no solo se aplica para las regiones centrales como O'Higgins, Metropolitana y Valparaíso, sino que también para Concepción, Chillán, Temuco, Osorno y más. "Estamos esperando la última de mayo a ver si vuelven las precipitaciones, después del 23 o 24 de mayo", aseveró.

De igual forma, recalcó que el fenómeno de "El Niño" aún no se instala en el país, siendo su llegada en la segunda parte del invierno e inicio de la primavera.

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