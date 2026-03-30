Pese a críticas: Temuco instala segundo pórtico detector de metales en colegio y evalúa expandir medida

30 mar. 2026 - 12:35 hrs.

En marzo del año pasado, la Municipalidad de Temuco instaló un pórtico detector de metales en el Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón. La iniciativa generó múltiples críticas, incluso del Ministerio de Educación que indicó que no se ajustaba a la normativa.

Doce meses pasaron y, lejos de dar pie atrás, la casa edilicia inauguró un segundo pórtico en el Instituto Superior de Especialidades Técnicas (ISSET).

Seguridad escolar en Temuco

El alcalde Roberto Neira señaló a Mucho Gusto que la instalación de esta herramienta, que cuenta con detector de metales y cámara de reconocimiento facial, es parte del plan denominado "Temuco, Educa y Protege", que busca fortalecer la seguridad en las comunidades educativas.

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La instalación del pórtico se concreta luego de la positiva evaluación que tuvo el primero de ellos por parte de la comunidad escolar. Sin embargo, el alcalde puntualizó que "un pórtico por sí solo no va a solucionar el problema de la convivencia escolar", por lo mismo el plan contempla acciones multidisciplinarias.

De acuerdo con lo señalado por Neira, se encuentran evaluando la instalación de un tercer pórtico en un otro establecimiento educacional de la comuna, así como también colocar uno en un recinto de salud; todo esto en medio del debate por la seguridad en las escuelas y colegios del país después del mortal ataque de un alumno en Calama.

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