"Cuota Pizarro": Denuncian presuntas solicitudes de dinero para la alcaldesa a funcionarios de La Pintana

22 abr. 2026 - 13:45 hrs.

Durante la mañana de este miércoles en Mucho Gusto, revisamos las denuncias que recaen contra la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, sobre presuntas solicitudes de dinero a funcionarios municipales para financiar sus campañas políticas y viajes.

Los antecedentes fueron dados a conocer por el medio Reportea, donde se incluyeron cinco relatos de extrabajadores y funcionarios que habrían declarado ante la Fiscalía Sur.

Denuncias contra alcaldesa Claudia Pizarro apuntan a presunta "cuota" a funcionarios municipales

La denominada "Cuota Pizarro" habría sido un mecanismo donde los trabajadores del municipio realizaban depósitos en la cuenta del entonces jefe de gabinete de la alcaldesa.

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Según las versiones entregadas, los montos, que alcanzaban los $200 mil, habrían sido solicitados en reuniones con directivos municipales. Asimismo, estas cuotas serían una práctica habitual dentro del municipio, con el fin de financiar campañas, actividades políticas y otros gastos.

La alcaldesa Claudia Pizarro señaló, en el marco de un concejo municipal, que la querella corresponde a un conflicto entre funcionarios y que serán las instituciones respectivas las encargadas de esclarecer los hechos.

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