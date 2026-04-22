Ligado al rubro ferretero e insulinodependiente: ¿Quién es el empresario de 84 años secuestrado en San Miguel?
La tarde del martes, un empresario de 84 años habría sido secuestrado cuando regresaba a su casa en calle Ricardo Morales, en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana.
El secuestro ocurrió cerca de las 18:00 horas, cuando el hombre fue abordado por delincuentes que circulaban en tres vehículos. La víctima fue obligada a descender de su auto y subirse a uno de los tres móviles.
¿Quién es el empresario secuestrado?
Según información de Mucho Gusto, se trata de Jorge Vera, empresario de 84 años, ligado al rubro ferretero.
Precisamente, es dueño de una ferretería en Gran Avenida, con ventas importantes en materia de construcción para pequeñas y medianas empresas.
Además, cuenta con una segunda sucursal en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, enfocada en la distribución de productos químicos y materiales industriales.
Su familia, en tanto, aportó que mantiene un complejo estado de salud, puesto que es insulinodependiente y debe recibir sus dosis médicas cada 6 horas.
