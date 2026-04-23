¿Qué es la Escherichia coli? Los riesgos de bactería que provocó muerte de niño de 8 años al comer hamburguesa

23 abr. 2026 - 15:50 hrs.

Germán Errázuriz, gastroenterólogo infantil de la Clínica Las Condes, abordó el caso de Óscar Paine Toloza, niño de 8 años que murió tras comer una hamburguesa presuntamente cruda en un local de la comuna de Curanilahue, en la región del Biobío.

De acuerdo con el diagnóstico entregado por su familia, el pequeño contrajo Escherichia coli, una bacteria presente en alimentos contaminados o mal cocidos.

¿Qué es la Escherichia coli?

En diálogo con Mucho Gusto, Errázuriz explicó que la "Escherichia coli está en el intestino de todos los mamíferos y es una bacteria absolutamente habitual, pero hay una cepa que se llama O-157, que puede contaminar la carne, especialmente las que tienen más manipulación, como la carne molida".

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Detalló que "al producir la diarrea y al reproducirse, produce una toxina que se llama verotoxina, que es capaz de producir hemólisis, por eso se llama síndrome hemolítico urémico, porque rompe los glóbulos rojos y plaquetas, y urémico porque produce daño renal".

En ese sentido, el profesional destacó que los niños menores de 5 a 6 años tienen un sistema inmune más sensible, por lo que permite que esta toxina actúe produciendo tal nivel de daño.

Errázuriz destacó que es importante la cocción adecuada de la carne, al igual que almacenarla en el refrigerador en un lugar separado de las verduras, puesto que al gotear sangre puede contaminarse a más alimentos.

Este artículo no pretende dar soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

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