Vecina interviene a Desbordes y lanza grave denuncia: "Estos incendios son por los subarriendos"

09 jun. 2026 - 09:20 hrs.

Una grave denuncia realizó una vecina en medio del voraz incendio que afectó a una casona en el barrio Yungay, cuya estructura colapsó y dejó dos personas lesionadas.

La mujer interrumpió un improvisado punto de prensa del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, para acusar subarriendos ilegales en la propiedad siniestrada y en otras de la misma cuadra.

La denuncia de vecina

"Yo tengo 47 años, vivo mis 40 años casi acá, en esta calle, entre Libertad y Agustina, y en toda esta cuadra arriendan", comentó la vecina desesperada ante el siniestro que obligó la movilización de 15 compañías de Bomberos.

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Tras lo anterior, dijo querer hacer "un llamado al señor Mauricio Charpentier, que es el dueño de todas estas casas y todas estas propiedades, y él subarrienda".

"Al lado de mi casa, se quemó la propiedad de al lado, propiedad de él. ¿Usted sabe si vino a venir a fiscalizar él?, ¿si ha venido a sacar todo el mugrero que tiene? A mí se me cayó parte del murallón", agregó.

Afirmó que "todos estos incendios que se están provocando son por los subarriendos, porque ya es demasiada la carga eléctrica".

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