Incendio de gran magnitud provoca derrumbe de casona en barrio Yungay: Hay dos lesionados y 10 evacuados

09 jun. 2026 - 08:40 hrs.

Dos personas lesionadas dejó un incendio de gran magnitud que afectó durante la mañana de este martes a una casona en el centro de la capital, en pleno barrio Yungay.

En específico, la emergencia se dio en un inmueble de tres pisos ubicado en calle Libertad, entre Agustinas y Moneda.

Derrumbe de caso tras voraz incendio

La situación se agravó luego del derrumbe total de la estructura principal, cubriendo gran parte de la calzada con escombros.

Mega

Debido a la magnitud del siniestro, se concentró un amplio operativo de Bomberos, con más de 15 compañías de diferentes sectores de la capital.

Hasta el momento se ha reportado a dos personas con quemaduras de segundo grado, quienes fueron trasladadas hasta un centro asistencial. Mientras que otras 10, que residían en la casona, fueron evacuadas.

Debido al procedimiento, el tránsito por Agustinas hacia el oriente se encuentra suspendido.

Todo sobre Mucho gusto