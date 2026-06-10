Más de 1.500 personas con sus cuentas en $0: Polémica por embargo a deudores del CAE
Son cientos de personas que, sin previo aviso en su mayoría, vieron sus cuentas bancarias en $0. La sorpresa fue tal y el responsable, uno solo: La Tesorería General de la República (TGR), que, haciendo uso de la institucionalidad, embargó cuentas corrientes a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Así, sin más, 1.500 personas con sueldos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales, quedaron con sus cuentas totalmente vacías. Entre ellas, algunas figuras públicas como influencers, actores, actrices y políticos.
Polémica por embargo a deudores
La medida, repudiada por una amplia parte de la población de nuestro país, responde a los cerca de 4 mil millones de dólares que se adeudan por el CAE, que el gobierno anterior aseguró que iba a condonar.
La actual administración, a través del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el cobro de estas deudas y descartó devolución de dinero a quienes ganan sobre $3,5 millones.
De todos modos, abrió la puerta de revisar situaciones de deudores con menores ingresos.
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