Pollo Castillo aclara que llevaba más de 4 millones pagados del CAE antes de su embargo: "Es un abuso"

10 jun. 2026 - 11:00 hrs.

Durante la tarde de este martes, Pollo Castillo fue noticia en los medios de comunicación tras dar a conocer que la Tesorería General de la República (TGR) había embargado el dinero de su cuenta por una deuda del CAE.

Precisamente, el joven influencer comentó que fueron más de 20 millones los que sacó la TGR de su cuenta, ya que tenía un ahorro desde hace muchos años que desapareció completo debido a la acción del servicio público.

A raíz de esto, se levantó una polémica, ya que mucha gente atacó a Castillo por no pagar la deuda, siendo una persona que tenía un buen pasar económico.

Pollo Castillo afirma que pagó el CAE

"Oye, gracias a todos por la preocupación, me ha hablado harta gente... Para que sepan, yo hasta el día de ayer llevaba pagado 4 millones del CAE, ya llevaba pagado 4 millones y me lo quitaron todo igual", explicó Castillo.

En esa línea, recalcó que "un amigo que estudió lo mismo que yo tenía un plan de pago y también se lo cag... Y el verdadero foco no está en mí; yo soy un caso aislado. El verdadero problema está en cómo lo hacen y a quiénes les va a afectar más: a la gente con familia, con hijos, que tiene esa plata para vivir para el mes".

"¿Qué pasa con la salud mental? Una persona depresiva se levanta en la mañana y tiene su cuenta en cero, se va a la chu... Es un abuso, es un abuso", cerró.

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