Impactante accidente en Puente Alto: Camioneta vuelca tras choque con barrera de contención

10 jun. 2026 - 11:05 hrs.

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Puente Alto, donde una camioneta volcó producto del pavimento resbaladizo.

El hecho ocurrió cerca de las 06:00 horas, en Avenida Camilo Henríquez, cuando un vehículo particular perdió el control e impactó con una barrera de contención. Un segundo auto, que circulaba a metros, no logró esquivarlo y terminó chocando.

Uno de los autos recibió el mayor daño, puesto que terminó volcado en plena vía pública, tal como captó una cámara de seguridad.

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El siniestro se habría producido por el exceso de velocidad combinado con el pavimento resbaladizo por la lluvia que a esa hora caía en la Región Metropolitana.

Los conductores involucrados fueron trasladados hasta un centro asistencial para constatar lesiones.

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