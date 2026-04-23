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Conmoción por muerte de niño de 8 años tras comer hamburguesa en Curanilahue: Carne habría estado cruda

  • Por Sebastián Paillafil

Gran conmoción causó en la región del Biobío el caso de Óscar Paine Toloza, niño de 8 años que murió tras comer una hamburguesa presuntamente cruda que consumió en un local de la comuna de Curanilahue.

En diálogo con Mucho Gusto, Darlin Toloza, tía del pequeño, relató que la víctima y su madre compraron una hamburguesa en un reconocido local de la comuna; la compartieron por la mitad.

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El testimonio de tía de niño que murió tras comer hamburguesa

"Los dos presentaron síntomas, mi hermana en un grado más sutil, mientras que mi sobrino fue llevado dos veces al hospital, donde recibió un diagnóstico erróneo de gastroenteritis viral, después gastroenteritis aguda", indicó.

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De acuerdo a la mujer, el pequeño Óscar comenzó a agravarse, por lo que ingresó de urgencia al Sanatorio Alemán de Concepción, "allá se le tomaron las muestras y se le detectó esta bacteria (Escherichia coli)".

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Posteriormente, el niño fue derivado a la UCI pediátrica del Hospital Regional de Concepción, donde comenzó con una falla renal severa. Tras días de intenso tratamiento, Óscar falleció.

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