Lluvia en Santiago: ¿A qué hora será el peak y hasta qué momento habrá precipitaciones?

10 jun. 2026 - 09:40 hrs.

Tras varias semanas sin novedad, este miércoles regresaron las precipitaciones a la zona centro del país, especialmente en la Región Metropolitana.

Este fenómeno comenzó a dejar sus primeras gotas durante la madrugada de esta jornada, lo que ha obligado a los santiaguinos a salir con paraguas a sus trabajos.

¿A qué hora será el peak de precipitaciones?

Según informó el periodista especializado en meteorología de Mucho Gusto, Alejandro Sepúlveda, el peak de la lluvia será entre las 10 y 12 horas.

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Afirmó que en dicho período las precipitaciones serán mucho más intensas en la capital, al igual que las nevazones en la cordillera.

¿Hasta qué hora lloverá?

Sepúlveda afirmó que las lluvias comenzarán a declinar después de las 2 de la tarde de forma progresiva. Primero en el sector sur de la Región Metropolitana, luego, a eso de las 3-4 de la tarde, en el centro, y a las 5 de la tarde en el oriente.

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