Pese a tener convenio con TGR: Joven fue notificada de orden de embargo por CAE

10 jun. 2026 - 13:45 hrs.

Por estos días, el número 1.500 no es cualquiera, sino que es la cantidad de personas que han visto que sus cuentas bancarias han sido embargadas por ser deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Si bien a algunos no les llegó ni una sola notificación, a Macarena Peña sí. Sin embargo, el caso de la joven difiere del de muchos otros. Y es que sagradamente ha pagado mes a mes su crédito.

Teme que le quiten su dinero

De acuerdo a su relato en Mucho Gusto, tras terminar sus estudios, realizó un primer convenio con la Tesorería General de la República (TGR). En ese entonces, la cuota no superaba los $50 mil.

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Un año después, y por iniciativa propia, subió la cifra a $250.000 mensuales. "Es lo que pagué hasta mediados de mayo", indicó.

En el momento en que intentó validar por tercera vez su convenio, la TGR le notificó que debía cancelar, en una sola cuota y sin ningún tipo de facilidades, el monto de $1.500.000.

Macarena comenzó a juntar el dinero. No cumplir no era opción, pero, contrario a lo que pensaba, recibió un inesperado correo. "El 3 de junio me llega esta notificación de cobranza judicial en la que se me dice que se me va a embargar", aseguró Peña.

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