"Si hay necesidad, ¿para qué bajan el impuesto?": El tenso cruce entre Neme y senador Edwards por CAE

10 jun. 2026 - 14:35 hrs.

Un tenso momento fue el que vivió durante la mañana de este miércoles Mucho Gusto, el cual tuvo como protagonistas a José Antonio Neme y el senador Rojo Edwards. Todo se produjo cuando el panel, junto al parlamentario y su par Beatriz Sánchez, abordó el embargo de cuentas bancarias a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

En ese contexto, Edwards, dijo que el que debe dinero al Estado, debe pagar sin excusa. "El que pague, pague", estaba diciendo cuando fue interrumpido de manera abrupta por Neme.

Tenso cruce en Mucho Gusto

"Si tienen tanta necesidad, ¿para qué bajan el impuesto corporativo? Lo que pasa es que hablan cosas que no tienen ni un sentido. Usted me dice a mí que tiene que cobrarles a los chiquillos del CAE, porque hay que destinar esos fondos para financiar salud y al mismo tiempo están discutiendo una reforma que baja 4 o 5 puntos los impuestos corporativos", lanzó Neme.

Mega

Fue ahí cuando el parlamentario oficialista contestó que: "Uno de los problemas grandes que tenemos es que Chile no crece. Cuando Chile no crece, los sueldos no suben. Y el problema que tenemos hoy día con el CAE, entre otras cosas, son los bajos sueldos".

Ante ello, el conductor de Mucho Gusto, ya molesto por la situación, intervino nuevamente para hacer entender la incoherencia del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. "Chile empezó a crecer 7 puntos a partir del año 90. Chile creció hasta Bachelet 1 o Piñera 1, y los sueldos no subieron sustantivamente. Entonces, la teoría del chorreo no funcionó", indicó.

Aseguró que volver a fórmulas que no resultaron es insensato, además de comentar que el relato del Ejecutivo no tiene coherencia, en especial porque la primera semana sube la bencina por supuestamente no tener recurso, y luego empezó con "recortes absolutamente leonino", incluso en seguridad.

"En tercer lugar, aparecen todos estos cobros por todos lados porque no tenemos plata y hay que hacer caja, pero por otro lado estamos planteando una ruta de reducción de ingreso fiscal", remató José Antonio Neme.

Todo sobre José Antonio Neme