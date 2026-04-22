"Se bajan tres personas...": Testigo relata presunto secuestro de empresario en San Miguel

22 abr. 2026 - 09:47 hrs.

Un testigo del presunto secuestro de un empresario de 84 años en San Miguel conversó con Mucho Gusto y relató el actuar violento de los delincuentes.

Jorge Vera, ligado al rubro ferretero, habría sido intimidado por desconocidos y subido a la fuerza a un vehículo la tarde del martes cuando llegaba a su hogar.

Habla testigo de presunto secuestro de adulto mayor

De acuerdo al relato del conserje de uno de los edificios cercanos, la víctima fue interceptada por tres vehículos en calle Ricardo Morales.

"Se le cruza el auto rojo dos veces al caballero de la camioneta, y el auto que venía al lado, se bajan tres personas y encaran a quien venía en la camioneta, lo bajan y lo echan al vehículo de ellos”, aseguró el hombre.

Mega

Asimismo, indicó que, al darse cuenta de que se trataría de un secuestro, comenzó a tocar la alarma del edificio para ahuyentar a los antisociales.

"Arrancaron, eran tres vehículos, más la camioneta roja, eran cuatro vehículos", aseguró.

La investigación está a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

Todo sobre Mucho gusto