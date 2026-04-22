¿Quiénes son "Los Cholas"? Banda criminal que controlaba toma desalojada en Cartagena

22 abr. 2026 - 11:05 hrs.

La mañana de este miércoles se desarrolló el desalojo y demolición de viviendas de una toma vinculada a una banda criminal que operaba en la comuna de Cartagena, región de Valparaíso.

En el terreno próximo a la exestación de ferrocarriles, operaba la organización criminal "Los Cholas", ligada al narcotráfico, porte de armas de fuego y varios homicidios ocurridos en el último tiempo en la comuna.

¿Quiénes son "Los Cholas"?

Esta agrupación nacional se habría instalado en la zona años atrás, sembrando el terror y apropiándose a la fuerza de un sector del popular balneario.

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De hecho, el lugar intervenido fue escenario de diversos enfrentamientos por el control territorial con otra banda, "Los Farfán". Incluso, las autoridades los vinculan con el homicidio perpetrado en contra de la matriarca de la banda rival.

Señalar que durante la semana, la Policía de Investigaciones (PDI) logró desarticular a "Los Cholas" con la detención de ocho personas, entre ellas el líder de la agrupación.

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