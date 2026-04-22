Con moonwalk incluido: Neme y Karen Doggenweiler sorprenden bailando como Michael Jackson

22 abr. 2026 - 16:10 hrs.

Los conductores de Mucho Gusto, José Antonio Neme y Karen Doggenweiler, se lucieron bailando al ritmo de Michael Jackson durante la tarde de este miércoles.

El momento ocurrió cuando los comunicadores abordaron el estreno de la película documental del "Rey del Pop", "Michael", junto a la periodista Marianne Schmidt.

Neme y Karen a lo Michael Jackson

Con motivo de celebrar la nueva producción sobre la vida del fallecido artista, Neme y Karen Doggenweiler vistieron una chaqueta de cuero similar a la utilizada en el video de "Thriller".

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Más tarde, los conductores quisieron sorprender con una improvisada coreografía mientras se escuchaba "Billie Jean".

José Antonio Neme quiso darlo todo, incluso intentando realizar el popular paso del moonwalk, también conocido como "caminata lunar".

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