Desalojan y demuelen viviendas ligadas a banda criminal "Los Cholas" en Cartagena
Un operativo policial y municipal permitió el desalojo y demolición de viviendas vinculadas a una banda criminal que estaría ligada al narcotráfico y varios homicidios ocurridos en el último tiempo en Cartagena, región de Valparaíso.
La acción contó con la presencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, además de personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI).
Operativo en Cartagena termina con demolición de casas vinculadas a "Los Cholas"
En el lugar se apostaron equipos de maquinaria pesada para realizar la demolición de las viviendas, de material ligero y con evidentes signos de impactos balísticos.
Cabe destacar que durante la semana se llevó a cabo el procedimiento denominado "Operación Destierro", que permitió desarticular parte de la organización "Los Cholas", cuyas casas ahora fueron demolidas.
En la ocasión se detuvo a ocho personas, además del presunto líder de la banda vinculada a hechos de violencia registrados en la comuna. Los sujetos, quienes mantenían órdenes de arresto vigentes, serán formalizados este miércoles en el Juzgado de Garantía de San Antonio.
Leer más de