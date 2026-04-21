¡Quedó en shock! Así reaccionó Neme tras histórica alza de la UF y el efecto en su dividendo

21 abr. 2026 - 13:10 hrs.

La Unidad de Fomento (UF) superó por primera vez en la historia la barrera de los $40.000, producto del reajuste gatillado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El indicador económico llegó a $40.000,61 este martes 21 de abril como respuesta al incremento del 1% del IPC el mes pasado, impulsado principalmente por el fuerte encarecimiento de las bencinas.

El desesperado cálculo de José Antonio Neme tras impactante alza de la UF

Precisamente, José Antonio Neme tuvo una espontánea reacción ante la variación de la UF y su impacto inmediato al bolsillo, especialmente en lo relacionado con el hogar y el financiamiento.

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"Estoy mal, estoy mal… Es que acabo de hacer el cálculo y $200 luquitas más (el dividendo)", expresó el conductor de Mucho Gusto, que yacía sentado bajo una de las pantallas y con una cara que graficaba su sentir.

Tras ello, Neme se sumó a la discusión sobre el impacto de la UF y su constante incremento, planteando que la única solución es subir los ingresos y así cambiar el punto de referencia.

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