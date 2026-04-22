Investigan presunto secuestro de empresario de 84 años en San Miguel: Fue interceptado a metros de su casa

22 abr. 2026 - 09:00 hrs.

La Policía de Investigaciones (PDI) investiga el presunto secuestro de un empresario de 84 años en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana, ocurrido la tarde del martes.

Cerca de las 18:00 horas, el hombre, identificado como Jorge Vera, fue interceptado por tres vehículos en la calle Ricardo Morales mientras regresaba a su hogar.

Presunto secuestro de adulto mayor insulinodependiente

De acuerdo con las cámaras de seguridad, la víctima se desplazaba en su vehículo cuando los captores lo obligaron a subir a la fuerza a uno de los automóviles.

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La camioneta del hombre fue hallada en Magdalena Vicuña con San Ignacio de Loyola, a tan solo algunas cuadras de su casa. En el lugar, además, se encontró el teléfono celular.

La familia del empresario ferretero manifestó su principal preocupación debido a que es insulinodependiente y recibe su dosis médica cada 6 horas. Asimismo, acusaron demora por parte de la Fiscalía para apersonarse en el sitio del suceso.

Asimismo, señalaron que hasta la noche del martes no habían recibido ningún tipo de contacto para iniciar alguna negociación, ni menos llamadas extorsivas.

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