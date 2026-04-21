Nueva alza en la cuenta de la luz: En esta fecha subirá la tarifa de la electricidad en Chile

21 abr. 2026 - 15:35 hrs.

Chile vuelve a enfrentar una sensación que ya se ha vuelto una costumbre y dolorosa en lo económico: una nueva alza de la luz.

Se trata de un nuevo golpe al bolsillo de los chilenos, quienes ya sufren con el aumento de los precios de los combustibles y la subida histórica de la Unidad de Fomento (UF).

¿Cuándo subirán las cuentas de la luz?

Roberto Saa, editor de Economía de Meganoticias, indicó que las tarifas eléctricas tendrán un incremento para el segundo semestre de 2026, con una subida promedio nacional de 2,4%.

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Detalló que esta alza se concretará en julio próximo, respondiendo principalmente al rezago del congelamiento de los precios durante la pandemia.

Si bien se proyecta un promedio nacional del 2,4%, tendrá variaciones significativas según la zona del país. Por ejemplo, las regiones de Los Lagos y Los Ríos tendrán un incremento en sus tarifas del 16%.

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