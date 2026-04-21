Televidente postula en vivo a Roberto Saa como ministro de Hacienda: Periodista reaccionó con divertida frase

21 abr. 2026 - 13:30 hrs.

Un distendido momento se vivió la mañana de este martes en Mucho Gusto, luego que un televidente se deshiciera en elogios hacia Roberto Saa y lo postulara como ministro de Hacienda.

Carlos conversaba con la periodista Darynka Marcic sobre el histórico aumento de la UF y su impacto en el valor de los servicios, entre ellos el dividendo, tal como le sucede a José Antonio Neme.

Luego de contar sus dificultades económicas, el entrevistado lanzó un particular cumplido al editor de Economía de Meganoticias.

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Así reaccionó Roberto Saa tras ser postulado como ministro de Hacienda en vivo

"Es muy seco para los números. Debería ser ministro de Hacienda, usted", expresó, provocando una reacción inmediata en el estudio del matinal, en el cual estaba Karen Doggenweiler, quien dijo coincidir con la lectura de Carlos.

Sonrojado por los elogios y la sorpresiva propuesta, Saa respondió: "Muchas gracias, Carlos. (Pero) No mando ni en mi casa y voy a ser ministro de Hacienda", desatando risas.

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