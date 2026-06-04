Banda de motochorros estaría detrás de una serie de asaltos a adultos mayores: Los marcan en bancos

04 jun. 2026 - 13:10 hrs.

En un reportaje del equipo de Mucho Gusto quedó al descubierto una banda criminal de motochorros dedicada a marcar a adultos mayores en sucursales bancarias de la Región Metropolitana para robar su dinero en efectivo.

Uno de los casos ocurrió en La Pintana, donde Ricardo Hernández, un hombre de 65 años, recibió un disparo en su pierna derecha luego de ser abordado por dos delincuentes que lo habrían seguido desde el banco y sustrajeron poco más de $1 millón.

Una semana después, en el centro de Santiago, Paulina Martínez, una mujer de 72 años, fue abordada por motochorros afuera de su hogar. Recibió una bala también en su pierna derecha, quedando herida en la calle y con los antisociales huyendo con $4 millones.

Mega

Al enterarse de este caso, el hijo de Ricardo, víctima del asalto en La Pintana, comenzó a indagar más sobre quiénes fueron los responsables de que le amputaran la pierna derecha a su padre.

Poco a poco encontró similitudes entre los delincuentes, como cascos, vestimenta y forma de actuar. Así, llegó a la conclusión de que podría ser una banda dedicada a marcar a adultos mayores.

Consultados por Mucho Gusto, la Policía de Investigaciones (PDI) indicó que efectivamente puede ser una banda dedicada al robo a adultos mayores.

Todo sobre Mucho gusto