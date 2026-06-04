Tras semanas de ausencia: Jaime Leyton revela el día en que volverían las lluvias a Santiago

04 jun. 2026 - 09:30 hrs.

Las últimas semanas en la zona central, y particularmente en la Región Metropolitana, las lluvias han sido totalmente escasas. Sin embargo, esta condición quedaría atrás prontamente.

Y es que el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó el día en que las precipitaciones regresarían en gloria y majestad a la capital.

Este día regresarían las lluvias a Santiago

Durante su presentación en Mucho Gusto, el experto indicó que el día clave sería el próximo 19 de junio, donde "hay una altísima probabilidad" de lluvias.

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El meteorólogo precisó que "por la distancia en tiempo, no podemos asegurar (precipitaciones), pero se ha sostenido la información en términos de que hay apoyo a que se desarrolle un sistema frontal con el vapor de agua suficiente".

Según explicó, este cambio de condiciones estaría asociado a una "oscilación tropical que ejerce influencia desde el día 9 hasta el día 15 en nuestro país", lo cual favorece que los sistemas frontales lleguen con suficiente vapor de agua para el desarrollo de precipitaciones.

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