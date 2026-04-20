Desbordes reitera solicitud de compensación ante eliminación de contribuciones: "No podría sostener programas"

20 abr. 2026 - 13:15 hrs.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, afirmó estar de acuerdo con eliminar las contribuciones de la primera vivienda a personas mayores de 65 años, aunque manifestó que debe existir una compensación a los municipios para así no poner en riesgo programas sociales.

En diálogo con Mucho Gusto, el alcalde se pronunció sobre el denominado Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por el Presidente José Antonio Kast, donde destacó que es una buena iniciativa la exención de contribuciones, pero que debe haber una alternativa ante la "pérdida de ingresos".

La advertencia de Desbordes por eliminación de contribuciones

Desbordes indicó que Santiago "no es una comuna rica", y que dejarían de percibir ingresos del orden de $2 mil millones. "Yo no podría sostener algunos programas si es que no se me compensa", apuntó.

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El jefe comunal, eso sí, reveló que conversó con el Presidente Kast, quien escuchó sus preocupaciones y le aseguró que no recortarán recursos a las municipalidades.

Junto con pedir que los legisladores le "den una vuelta" al tema de las contribuciones, sugirió recaudar dinero en otras actividades, como las viviendas que son utilizadas para arrendar como Airbnb.

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