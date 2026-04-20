Rucos, basura y asaltos: Vecinos denuncian abandono de barrio Jotabeche y sus alrededores

20 abr. 2026 - 13:45 hrs.

Entre rucos, basura, drogas y delincuencia se encuentra el barrio Jotabeche y sus alrededores. Un sector que se ha transformado en el patio trasero del terminal de buses Alameda.

Vecinos lo califican como un "barrio sin ley", que hace más de 10 años se encuentra abandonado y deteriorándose constantemente. Sus calles se han transformado en guarida de delincuentes que asaltan a pasajeros que van o salen del terminal.

El abandono del barrio Jotabeche

Hoteles, locales comerciales y hasta los propios semáforos son víctimas de inescrupulosos que, con tal de obtener un poco de dinero, dejan todo de lado.

Mega

No solo la delincuencia es uno de los problemas, sino también el deplorable estado de sus calles, veredas y espacios que de público tienen poco. Y es que se encuentran repletas de basura y con rucos cada ciertos metros.

Residentes y comerciantes acusaron estar cansados de este ambiente hostil, que no solo aleja a clientes, sino que también empeora su día a día.

Todo sobre Mucho gusto