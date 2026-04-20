700 viviendas sociales y centro Teletón: Así es el proyecto habitacional anunciado en Las Condes

20 abr. 2026 - 11:50 hrs.

Este lunes el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, detalló el proyecto de viviendas sociales que planea llevar a cabo en la comuna de Las Condes.

En conversación con Mucho Gusto, el secretario de Estado sostuvo que el plan contempla levantar un barrio de acceso universal, con 700 viviendas para personas con arraigo en la comuna, además de un centro Teletón.

¿Cómo serán las viviendas sociales anunciadas por el ministro Poduje?

Según explicó, se trata de un paño de cuatro hectáreas próximo a las avenidas Américo Vespucio y Alonso de Córdova, de propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

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Respecto a las viviendas, indicó que se contempla levantar tres edificios de 12 a 15 pisos en Américo Vespucio con Cerro Colorado, y otros dos en Alonso de Córdova. Serán 250 viviendas para familias de escasos recursos, 250 para clases medias y la misma cantidad a valor de mercado.

El proyecto ha levantado resquemores entre los vecinos y la Federación de Tenis de Chile, que se emplaza en parte de los terrenos. Poduje aclaró que el comodato entregado a la Federación llegó a su término en 2021, y que incluso hay una demanda de restitución de los mismos. Además, señaló que el gimnasio Speedworks se instaló en la zona sin permiso alguno del Serviu.

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