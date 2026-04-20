Lluvia en Santiago: A qué hora serán más intensas y cuándo terminan las precipitaciones

20 abr. 2026 - 09:48 hrs.

Desde la madrugada de este lunes 20 de abril se han registrado lluvias en la zona central del país, incluyendo Santiago.

Según el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, estas precipitaciones en la Región Metropolitana se extenderán por algunas horas más, aunque paulatinamente se espera que su intensidad disminuya.

¿Hasta qué hora lloverá en Santiago este lunes?

Leyton explicó en Mucho Gusto que a eso de las 10:00 horas se intensificará la lluvia en Santiago, hasta cerca de las 13:00 horas. "Ese es el periodo donde va a haber mayor aporte en cuanto a la cantidad de precipitaciones", indicó.

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El tipo de precipitación cambiará a partir de las 14:00 horas, cuando esta baje y se torne en chubascos en gran parte de la capital.

Esto significará, afirmó Leyton, que a las 16:00 horas comience a declinar la lluvia, con una precipitación que no es constante en Santiago.

Además, el experto estimó que durante toda la jornada se acumularán entre 3 a 6 milímetros de agua.

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