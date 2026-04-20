"¡No está lloviendo, don Jaime!": Neme y Karen Doggenweiler sufren cómico chascarro por lluvias en Santiago

20 abr. 2026 - 10:25 hrs.

Un hilarante momento vivieron los conductores de Mucho Gusto, José Antonio Neme y Karen Doggenweiler, junto a Jaime Leyton, mientras reporteaban la lluvia de este lunes en Santiago.

Recordemos que durante la madrugada comenzaron a registrarse precipitaciones en la Región Metropolitana, con diversa intensidad según el sector.

El chascarro de panel en medio de la lluvia

En ese contexto, el panel de Mucho Gusto tomó la decisión de dejar el estudio y salir ellos mismos a la calle, con paraguas y micrófono en sus manos, para constatar la lluvia en la capital.

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Así, Neme y compañía recorrieron Avenida Vicuña Mackenna e ingresaron a la cafetería Café Nación para resguardarse de unos dispersos chubascos que a esa hora caían, y que terminaron siendo un anticipo de lo que vendría después.

Cuando volvían a Mega, los paraguas ya habían pasado al olvido ante el cese de las precipitaciones, algo que hizo ver Karen: "¡No está lloviendo, don Jaime! ¡No está lloviendo!", exclamó entre risas, mientras el experto hablaba de la espesa nubosidad que cubría Santiago.

Fue en ese momento que, en una forma de salir del paso, Leyton apuntó a una poza en el suelo. "Mira cómo está la posa, está lloviendo", indicó.

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