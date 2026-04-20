"Usted es un chiste": Comerciante ambulante encara en vivo a concejal de Santiago por permiso municipal

20 abr. 2026 - 12:20 hrs.

Un complejo escenario se vivió la mañana de este lunes en Mucho Gusto, donde un comerciante ambulante encaró en vivo al concejal de Santiago, Juan Mena.

Todo ocurrió cuando la autoridad comunal abordaba la millonaria evasión de impuestos que realizan los malls chinos, en su mayoría instalados en el Barrio Meiggs, momento en que un vendedor se acercó de manera sorpresiva al móvil.

Tenso momento entre ambulante y concejal

"Estamos justamente hablando de evasión tributaria, puede que te interese…", dijo Mena ante la insistencia del hombre que se acercó a las cámaras.

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"Justamente lo que usted nos prometió a nosotros en campaña, cuando dijo que nos iba a ayudar y todo el asunto. Usted es un chiste, amigo, usted es un chiste", comentó el sujeto, de quien hasta ese momento se desconocía su razón de estar ahí.

Con la completa atención, continuó asegurando que el concejal era "una persona mentirosa", asegurando que solo visitó la zona cuando efectuaba su campaña, pero no una vez asumió.

Cuando el vendero salió de pantalla, Mena explicó que "él es un comerciante sin papeles que trabaja de manera ilegal en la calle. Entonces, un día se acercó a mi oficina a decirme qué posibilidad tenía yo de ayudarlo a sacarle un permiso. Yo le dije: 'Ninguna posibilidad. Tú tienes que regularizarte y buscar un local donde te puedas establecer'".

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