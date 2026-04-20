Desde los estacionamientos hasta prensa: José Antonio Neme y Karen Doggenweiler se van de tour por Mega

20 abr. 2026 - 10:30 hrs.

La mañana de este lunes 20 de abril, José Antonio Neme y Karen Doggenweiler se aburrieron del estudio de Mucho Gusto y decidieron hacer un tour por las instalaciones de Mega, dejando más de un momento memorable.

Luego de recorrer las calles de la capital bajo unas precipitaciones poco homogéneas, los conductores tomaron la determinación de volver a encerrarse en su casa habitual, no sin enseñarles a los televidentes algunos de los rincones del canal.

Así fue el tour de Neme y Karen por Mega

Tras un breve paso por el estacionamiento, donde conversaron con colegas de las radios del conglomerado de Megamedia, Neme y Karen fueron hasta el Departamento de Prensa.

Mega

A esa hora, Gonzalo Ramírez conducía uno de los noticieros de Meganoticias, lo cual no fue impedimento para que los animadores hicieran de las suyas ingresando a cada una de las oficinas.

De esta forma, los conductores mostraron cada uno de los secretos de Prensa y sacaron confesiones de periodistas y productores.

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