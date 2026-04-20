Conductor se salva de milagro: Árbol de gran tamaño cae sobre auto en Santiago Centro

20 abr. 2026 - 08:54 hrs.

Un árbol cayó sobre un auto estacionado en calle Santa Victoria, en el centro de Santiago, justo instantes antes de que un hombre abordara el vehículo.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo, cuando el dueño de un móvil -marca Volkswagen y color blanco- se estacionó fuera de su edificio. Pasaron unos minutos cuando el árbol se salió de cuajo.

Conductor se salvó de milagro

Francisco, el conductor afectado, relató a Mucho Gusto que "subo al edificio 5 minutos, vuelvo y el conserje me avisa que mi auto estaba sonando y, al ver, me dice, ‘oye, se le cayó un árbol encima a tu auto'".

Mega

Además, señaló que vecinos habían solicitado a la Municipalidad de Santiago revisar el estado de los árboles en el sector, lo que no ha ocurrido. Cabe destacar que el árbol tendría 50 años de antigüedad y varios metros de altura.

La emergencia provocó un operativo de personal municipal, quienes trabajaron por horas para el retiro del árbol que dejó con graves daños al vehículo.

Todo sobre Mucho gusto